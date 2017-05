Le mariage de Kim Kardashian et Kanye West bat de l’aile. En effet, depuis l’agression de la star de télévision américaine à Paris en octobre dernier, sa relation avec son mari est devenue tendue. Son époux n’était pas là lorsqu’elle s’est fait agressée, et la vedette du petit écran de 36 ans l’a très mal vécu. Même si son mari avait des problèmes de santé et était hospitalisé, la belle s’est sentie abandonnée. Un proche du couple s’est confié au magazine PEOPLE: "Leur relation est vraiment compliquée en ce moment…Depuis qu’elle s’est fait menacer, et qu’elle a cru mourir Kim a changé. Elle a vu que son mari n’était pas là pour elle, pour la protéger et la soutenir. Son mari, lui culpabilise, il regrette de ne pas avoir suivi sa femme en France. »

Le mariage de Kim et Kanye est donc en danger. Ce couple, qui semblait tant amoureux, et que l’on pouvait facilement imaginer encore ensemble dans 20 ans est en réalité au plus bas, et se bat chaque jour pour tenter de conserver le peu de relation qu’il lui reste.