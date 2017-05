Le nouveau single de Harry Styles fait référence à une muse mystérieuse qui a inspiré le chanteur, mais celui-ci refuse de dévoiler le nom de sa source d’inspiration. Il a expliqué: «Je pense qu’il est important que vous sachiez que j’ai composé «Sweet Creature» en pensant à quelqu’un en particulier. Mais je ne dirais jamais à qui. Je ressens des choses lorsque j’écoute ma musique et que je pense à cette personne, et ce sera différent pour vous. Alors vous n’avez pas besoin de savoir qui est cette mystérieuse personne. Lorsque vous écouterez ma musique vous penserez aussi à quelqu’un, et je ne vous demanderai pas qui. C’est personnel.»

