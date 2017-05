Cara Delevingne a critiqué la perception de la beauté dans nos sociétés sur Twitter. Le top model utilise les réseaux sociaux redéfinir ce qui est qualifié comme «beau». Le mannequin de 24 ans se dresse contre les normes de beauté de l’industrie de la mode. Et pour ce faire Cara change sans cesse de look, et vient d’apparaître rasée au Met Gala à New York le 1er mai dernier et sur le tapis rouge des MTV Movie Awards hier soir. Sur Twitter, la star a écrit: «C’est épuisant de devoir toujours dire à quoi ressemblerait la beauté. J’en ai assez que la société définisse la beauté pour nous. Retirez vos vêtements, enlevez votre maquillage, coupez vos cheveux. Retirez tous ce qui est matériel. Qui sommes-nous? Comment décrivons-nous la beauté? Que pensons-nous de la beauté?»

La star de «Suicide Squad» aimerait vraiment détruire le cadre des critères de beauté et inciter les gens à extérioriser leurs personnalités dans leur apparence.

Elle a déclaré: «Nous devons accepter ce que nous sommes et nous sommes tous des personnes différentes. Il faut se détacher des critères de mode et physique imposés pour définir notre propre beauté. La beauté ne doit pas être encadrée puisqu’elle est illimité».