Chris Pratt, qui joue le rôle de Peter Quill dans la production de Marvel Comics, est heureux d’avoir grandi devant «Rambo». Il est extrêmement reconnaissant, car cette saga et le personnage de Rambo incarné par Sylvester Stallone l’ont largement influencé dans sa carrière d’acteur. L’acteur pense même que son idole l’a défini et a fait de lui ce qu’il est aujourd’hui. Pour lui, Sylvester Stallone, qui jouait le rôle principal de John Rambo a été sa plus grande influence, et l’a même encouragé à se lancer dans une carrière dans le cinéma.

Parlant de sa carrière et de son idole sur ‘Late Night with Seth Meyers’ le 3 mai dernier, la star de ‘Guardians of the Galaxy’ a déclaré: "Rambo c’est toute mon enfance, j’ai grandi devant ces films…. Alors mes idées du cinéma, sont basées sur ses icônes des années 80. Sylvester Stallone et Kurt Russell m’ont largement influencé, si j’ai réussi à percer dans le cinéma c’est grâce à eux. "