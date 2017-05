Emma Watson vient d’entrer dans l’histoire du cinéma. La jeune femme révélée dans la saga fantastique « Harry Potter », vient de remporter le premier prix « non-genré » au MTV Movie Awards, hier soir à Los Angeles. La jeune femme était nominée dans cette catégorie inédite pour son jeu dans l’adaptation cinématographique du film d’animation « La Belle et La Bête » de Disney. Emma incarnait Belle, le personnage principal. Lors de la remise de sa prestigieuse récompense, l’actrice de 27 ans a d’abord voulu faire une mention spéciale concernant l’Award lui-même. « C’est la première récompense au cinéma qui ne sépare pas les nominés en fonction de leur sexe. […] Ce geste de la part de MTV aura une signification différente pour chacun. Mais pour moi ce qu’il veut dire c’est que jouer la comédie permet à quelqu’un de se mettre dans la peau de quelqu’un d’autre. Et qu’il n’y a pas besoin de deux catégories différentes.» A-t-elle déclaré. Avant d’ajouter : « L’empathie et la capacité à utiliser son imagination ne devrait pas avoir de limite. Cela veut dire énormément pour moi- de gagner ce prix et de le recevoir de vous […] de cette manière inclusive, patiente et aimante. Merci beaucoup. »

