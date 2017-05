Miley Cyrus est connue pour son style décalé, la belle porte souvent des vêtements étranges. En effet, elle s’habille avec des robes aux imprimés lézards, ou ornées de tétons, ses tenues s’apparentent plus souvent à des costumes qu’a des vêtements de tous les jours; mais c’est comme que la star a choisi de se démarquer du style populaire avec sa garde-robe extravagante. En parlant de l’industrie de la mode au magazine Billboard, Miley a déclaré: « Mon Dieu, les filles me font vraiment de la peine, et surtout en ce moment. Je pense que la mode nous a pris en otage. Elles sont toutes identiques, il n’y a plus de personnalité ni de créativité. »

L’interprète de «Wrecking Ball» utilise les réseaux sociaux pour trouver des gens qui portent des tenues inhabituelles. Elle a poursuivi: «Je peux seulement me prononcer sur les années que j’ai connu. Mais j’ai l’impression que ça n’a jamais été aussi important de ‘rentrer dans le moule’. Il ne faut plus se démarquer maintenant. Heureusement il y a encore des gens, des femmes, des hommes, des enfants qui sont différents et qui me font rêver. J’adore voir ces enfants sur Instagram qui se déguisent. Ils sont originaux, c’est comme de l’art. »