Le style vestimentaire d’Ashley Graham s’inspire des Spice Girls. Le top model choisit ses vêtements en se basant sur le style de Mel B et Geri Horner. Le mannequin de 29 ans, adorait Beyoncé, Jennifer Lopez, et le célèbre groupe féminin Spice Girls, composé de Victoria Beckham, Geri Horner, Mel B, Mel C et Emma Bunton. Ashley Graham est même allée jusqu’à lisser ses cheveux et porter des ensembles imprimés léopard pour ressembler aux interprètes de «Wannabe». En parlant des célébrités qui l’ont influencée en matière de style à V Magazine, le top model a déclaré: « Lorsque j’étais adolescente j’étais fan de Beyoncé, J-Lo et des Spice Girls. J’essayais de leur ressembler, mon style était un mélange entre Ginger et Scary Spice. » Néanmoins, le jeune mannequin a depuis renouvelé sa garde-robe et a radicalement changé sa façon de s’habiller. Aujourd’hui ses modèles sont sa mère et Kathy Ireland. Elle s’est expliquée: «Aujourd’hui, j’ai deux modèles. Le premier, c’est ma mère. Elle incarne la femme que j’aimerais devenir, elle est très gracieuse et élégante. Et puis il y a Kathy Ireland, une vraie femme d’affaires, entreprenante et sûre d’elle. " Des Spice Girls à Kathy Ireland, le style vestimentaire d’Ashley Graham continue de s’inspirer de ses idoles.

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.