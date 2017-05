Nicki Minaj rend un énorme service à ses fans. La rappeuse de 34 ans s’engage à prendre en charge les frais de scolarité et les prêts étudiants de plusieurs de ses admirateurs, si ceux-ci sont capables de n’obtenir que des bonnes notes. L’interprète de « Starship » était en plein Chat avec ses fans sur Twitter, elle leur présentait son nouveau hit « Regret In Your Arms » quand l’un d’entre eux lui a demandé de le soutenir financièrement pour ses études supérieures. Nicki a alors répondu: «Prouve-moi que tu n’as eu que des bonnes notes, je dois pouvoir le vérifier auprès de ton école et je les paierai. Qui veut rejoindre le concours ? Je suis hyper sérieuse. Est-ce que je devrais mettre [le concours] en place ? »

Ces mots ont suffi à déclencher une avalanche de tweets, de nombreux fans de la star lui ont envoyé des captures d’écran de leur carnet de notes. Au total Nicki a aidé 30 personnes avec leurs frais scolaires et a promis de rouvrir un nouveau concours dans « un mois ou deux ».