Demi Lovato collabore avec Fabletics sur une collection de vêtements de sport, qui devrait sortir la semaine prochaine. La jeune chanteuse est très fière de sa collaboration avec cette marque et a hâte de voir sa collection sortir. L’interprète de «Cool For The Summer» a annoncé la nouvelle sur les réseaux sociaux en publiant sur Instagram : «Fière. Confiante. Innovante. Demi Lovato Fabletics». Et l’actrice du film «Camp Rock» a sous-titré son post en ajoutant: «Enfin! Je suis si fière de vous annoncer mon partenariat avec @fabletics, une entreprise qui produit des produits exclusifs, confortable et qui vous aident à vous sentir unique et à l’aise. "

La chanteuse tenait à travailler avec une marque qui produit des vêtements « accessibles, confortables et à la mode». Elle a ajouté «Pour moi le sport fait partie de ma vie, il était donc important pour moi de créer une ligne accessible à toutes les femmes, confortable et à la mode ». La nouvelle collection de Demi Lovato sortira la semaine prochaine et sera disponible en édition limitée.