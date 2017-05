Guns N ‘Roses et The Who se sont unis pour être à l’affiche des plus grands festivals. Les groupes de rock légendaires se produiront en même temps au Rock In Rio à Rio de Janeiro le 23 septembre. Ils se rendront ensuite en Argentine pour le festival Estadio Único De La Plata à Buenos Aires le 1er octobre. Selon Blabbermouth, il existe également des spectacles prévus au Brésil, au Pérou et au Chili. Axl Rose n’a pas caché son admiration pour les interprètes de ‘Pinball Wizard’. En effet, Le leader de Guns N ‘Roses a parlé du groupe The Who et de leurs albums ‘The Seeker ‘ et ‘Meaty, Beaty, Big and Bouncy’ au festival Coachella l’année dernière. De plus, lorsque le groupe Guns N ‘Roses a annoncé leur spectacle en Argentine sur leur page officielle de Twitter ils ont publié : « ARGENTINA # GnFnR et @TheWho Ensemble ce 1er octobre 2017 ». Les deux groupes semblent ravis de partager les mêmes festivals cet été. Et cela fait le plus grand bonheur de leurs fans, d’autant plus que ce sera probablement les derniers concerts du groupe « The Who ».

