Harry Styles vient d’ajouter une nouvelle conquête à son tableau de chasse. Apres Taylor Swift, Cara Delevingne et Kendall Jenner, le chanteur des One Direction a jeté son dévolu sur une jeune femme un peu moins célèbre, une blogueuse prénommée Tess Ward.

Les deux jeunes gens se seraient rencontrés grâce à des amis en commun. La jeune femme de 27 ans et le jeune homme de 23 ans ont déjà participé à un nombre « impressionnant » de rendez-vous galant. Une source s’est confiée au journal britannique The Sun, elle a dit : « Dès qu’ils se sont rencontrés, il y a eu une étincelle entre eux. Ils se sont immédiatement entendus et notamment grâce à leurs goûts pour la mode et la nourriture et les choses sont rapidement devenues romantiques. »

Décidemment tout roule pour Harry en ce moment! En plus d’avoir trouvé l’amour, le jeune homme vient de dévoiler son premier album solo et est à l’affiche du prochain film de Christopher Nolan « Dunkerque ».