Pour Kelly Rohrbach l’industrie de la mode est bien plus exigeante que l’industrie du cinéma. Dans la tête du jeune mannequin résonne sans cesse "aller, aller, aller, aller". Le top model de 27 ans, était avant actrice, et avoue avoir « apprécié les deux mondes». Pourtant, le secteur de la mode est à ses yeux «beaucoup plus rapide», il n’y a pas de pause. En effet, le paysage change sans cesse, la belle va de ville en ville et son physique est toujours différent.

Kelly Rohnrbach s’est expliquée sur sa carrière : «J’aime vraiment mon métier de mannequin, tout va si vite, je suis tout le temps dans l’action. Dans l’industrie de la mode, vous êtes pris dans une effervescence constante, et cela peut durer des mois. Vous êtes toujours avec les mêmes personnes, et elles finissent par devenir comme votre famille. On ne s’arrête jamais, tous les jours tout change, la ville, le public, le défilé, les tenues et même ma coiffure ou mon maquillage. » Et la belle incarnera Casey Jean Parker dans le nouveau film ‘Baywatch’ aux côtés de Dwayne Johnson et Zac Efron. L’actrice est heureuse de pouvoir être à la fois mannequin et actrice. Kelly Rohrbach a réussi à trouver un équilibre entre ces deux emplois, elle a dit à Hello! Magazine: "C’est super de pouvoir avoir deux jobs en même temps, je suis vraiment chanceuse". L’égérie de la campagne Printemps / Été 2017 de Lipsy semble avoir trouvé un équilibre dans sa vie, et est promise à une belle carrière.