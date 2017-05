La sortie du nouveau film «Scooby Doo» sera retardée de deux ans. Warner Bros Studios a annoncé en 2015 qu’il produirait un nouveau film sur les enquêteurs préférés de toute une génération. Seulement, le film qui devait initialement sortir en septembre 2018, a été retardé de deux ans, et ne sortira donc pas avant 2020. En 2015, le président de Warner Bros, Greg Silverman, avait déclaré: «Comme d’innombrables fans, j’ai toujours aimé le casting de Hanna-Barbera. Nous voulons réintroduire Scooby-Doo au panthéon du cinéma des dessins animés.»

Le directeur de «Space Jam», Tony Cervone est aux commandes du projet, il réalisera le film. Cervone a un palmarès impressionnant dans les films d’animation, il a produit et écrit les scénarios de dizaine de dessins animés. Pour les studios Warner Bros c’est le candidat idéal, il est le plus compétent pour réintroduire « Scooby-Doo », un grand classique de films animés.

Le producteur de «The Iron Giant» et «Frankenweenie», Allison Abbate, devrait également être dans l’équipe, et participer à l’adaptation cinématographique de la série animée. Même si l’équipe de production semble être complète, de nombreux castings restent à faire avant que le film puisse voir le jour. En effet, il n’y a pas encore eu de casting pour les voix de Fred, Velma, Daphne, Shaggy et Scooby.