Niall Horan s’est associé à Tobias Jesso Jr -un auteur-compositeur qui a également travaillé avec Adele- pour sa chanson ‘Slow Hands’. L’ancienne star de One Direction a déclaré: "Pour mes nouvelles chansons j’ai travaillé avec Julian Bunetta. Et je l’ai écrite avec Tobias Jesso Jr, qui, je pense, est le meilleur pour composer de belles paroles. C’est lui qui a écrit ‘When We Were Young’ avec Adele. Alors forcément, nous sommes heureux de l’avoir dans notre équipe." Le nouveau single solo de Niall est très différent de ses premiers morceaux, il est bien plus osé et sexy. Il s’est expliqué : « La chanson entière était assez légère. Je voulais que ce soit un peu rebelle. Nous avons écrit les paroles en mettant en scène un homme et une femme dans un bar. Cela commence avec un verre, et contre toute attente c’est la fille qui fait des propositions. » Niall Horan se détache de plus en plus du style de son ancien groupe, et compose avec Tobias Jesso Jr, des chansons plus « mature ».

