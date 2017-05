Cliff Curtis jouera dans les quatre prochains volets d’«Avatar» dirigés par James Cameron. L’acteur de ‘Walking Dead’ jouera Tonowari, le chef de Metkayina, le clan des personnes des récifs. Cliff travaillera aux côtés de Zoe Saldana, Sam Worthington et Sigourney Weaver déjà au casting du film de science-fiction. L’acteur a réussi à adapter son calendrier pour concilier le tournage de «Fear of the Walking Dead» et des prochains «Avatar».

Le premier film «Avatar», sorti en 2009, reste le plus grand film au box-office mondial, il a rapporté 2,79 milliards de dollars. Le prochain film est donc très attendu et devrait sortir en 2020. Sigourney Weaver pense que les fans ne seront pas déçus. Elle pense que le film de science fiction sera incroyable car les scripts sont «géniaux».