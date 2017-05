Eva Longoria et son mari Jose Baston se sont mariés l’année dernière au Mexique. Et même si l’ancienne «Desperate Housewives» trouve qu’ils sont souvent comme un couple de «jeunes mariés», il y a des moments où leur relation lui pèse. En parlant de son roman à ET Online, l’actrice a déclaré : "Nous sommes toujours de jeunes amoureux au début de la relation. Mais certains jours j’ai l’impression de m’être marié avec lui il y a 40 ans. Cela dépend des jours. » Les jeunes mariés célébreront leur premier anniversaire de mariage le 21 mai. Ils fêteront l’occasion à l’étranger parce qu’Eva sera à cette date à Cannes pour représenter la marque L’Oréal dont elle est l’ambassadrice.

