Harry Styles n’est pas le genre de célébrités à négliger ses fans et l’a prouvé ce mardi 9 mai en gâtant ses fans new-yorkais. En effet, les fans de l’interprète de « Sign of Times» s’étaient attroupés dans la nuit du lundi au mardi devant les studios du « Today Show » où devait se produire leur idole, afin d’être sûrs de pouvoir le voir sur scène. Et face à une telle loyauté, Harry s’est senti obligé de faire un geste. Dans une vidéo qui a été postée sur le compte Twitter officiel du « Today Show » on peut voir un livreur de pizza distribuer des parts aux fans blottis dans des couvertures. La légende accolée à la vidéo disait : « Regardez : Quel homme ! @harry_styles a commandé des pizzas pour ses fans qui ont dormi dehors en attendant son concert. »

