Chris Brown estime avoir besoin d’une ordonnance restrictive contre son ancienne compagne Karrueche Tran. Cette dernière vient tout juste de l’accuser de violences domestiques, verbales et physiques. Elle jure avoir été victime de menaces de mort. De son côté, Chris nie les faits en bloc. Pour lui, Karrueche tente de salir son image afin de pouvoir faire parler d’elle. Dans un long monologue diffusé sur son compte Instagram Chris dit: « J’en ai marre de ces gens assoiffés de gloire. Son équipe fait du mieux qu’elle peut. Mais dans quel but ? Ils vont beaucoup trop loin je devrais les qualifier de harceleurs. Ce qui craint le plus c’est qu’ils se servent de mon passé pour dire que je l’ai agressée. Et puis quoi encore, ouvrir de vieille plaie pour faire passer Kae pour une victime, c’est vraiment diabolique. Ce qui est le plus triste c’est que vous y croyez. »

« Ils disent ‘Laisse-la tranquille’ pour me provoquer et avoir quelque chose à dire. Et comme par hasard tout cela se produit quand ils ont quelque chose à promouvoir. Tout le monde s’en fout, en particulier moi. C’est pour cela qu’on essaye de me détruire. Personne ne les écoutera s’ils ne parlent pas de moi. Je ne veux rien avoir à faire avec elle… Comment pourrais-je courir après quelqu’un qui essaye de me détruire ? Elle n’a pas besoin d’une ordonnance restrictive contre moi. Moi j’ai besoin d’une ordonnance restrictive contre eux. »

Pour Brown, il s’agit donc d’un complot. Mais de son côté, Karrueche n’a pas réagi aux accusations de Chris, la belle métisse devrait témoigner contre son ancien petit-ami d’ici la fin du mois, d’après des informations obtenues par TMZ.