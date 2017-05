Kelly Clarkson devrait être juge dans l’émission « American Idol », télé-crochet qui lui permettait de connaitre la gloire en 2002, après que la chanteuse a remporté la compétition. Depuis l’émission Kelly a fait du chemin en multipliant les tubes comme « Because Of You » eou encore « Since You’ve Been Gone ». La chanteuse de 35 ans est donc très convoitée. Mais selon plusieurs sources, Kelly n’est pas très enthousiaste à l’idée de se lancer dans cette nouvelle aventure. Pourtant, l’équipe de la star tente de la convaincre que c’est une opportunité unique et qu’elle devrait la saisir.

