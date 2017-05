Zendaya voulait que sa deuxième collection Daya de Zendaya soit "neutre en terme de genre" et "inclusive", c’est à dire unisex et pour toutes les morphologies. L’actrice de 20 ans a lancé sa première collection en novembre de l’année dernière et a depuis élargi sa gamme de vêtements. En effet, elle a ajouté des tenues d’athlétisme, des combinaisons, des vêtements en denim et des robes de différentes coupes, tailles et couleurs. La jeune femme tient vraiment à satisfaire tous ses clients et est impatiente que sa nouvelle collection de vêtements sorte. Zendaya s’est confiée sur ses dernières créations au magazine People et la belle brune a déclaré: "Tout ce que je vois pour le future de ma marque commence lentement à se réaliser. Déjà, je voulais qu’elle soit très ouverte "inclusive" et c’est ce que je propose avec ma nouvelle collection. Et puis je voulais aussi que tout le monde puisse se voir la porter. Alors j’ai fait en sorte que le genre soit neutre. "

Ces articles peuvent vous intéresser No related posts.