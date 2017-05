Les Rolling Stones viennent d’annoncer leur tournée «Stones – No Filter» en Europe qui commencera cet automne. Le groupe de rock légendaire s’arrêtera dans différents stade d’Europe pour 13 dates. Leur tournée débutera au Stadtpark de Hambourg le 8 septembre et se terminera à l’U Arena de Paris le 22 octobre. Les concerts mettront en scène les rockers Sir Mick Jagger, Ronnie Wood, Keith Richards et Charlie Watts. Ils interpréteront leurs grands classiques et quelques "nouveautés" pour le plus grand bonheur de leurs fans. Le guitariste Keith, âgé de 73 ans, a déclaré: "Salut les gars, voilà, on va se retrouver sur scène." Et Mick, a ajouté: "Je suis tellement excité de visiter l’Europe cet automne! Je vais retrouver mon groupe, la musique, mes fans et tous ces lieux d’Europe. Cette tournée sera pour moi une véritable madeleine de Proust."

