Sarah Michelle Gellar a eu deux enfants avec son mari Freddie Prinze: Charlotte, sept ans et son fils Rocky, quatre ans. Lorsque l’actrice est devenue mère elle est très vite tombée dans une dépression post-maternité. Pour la star, ce qui aurait dû être une merveilleuse expérience s’est transformé en cauchemar. Sarah a publié ce mardi 9 mai une photo de sa fille et elle sur Instagram en écrivant: « Avoir des enfants est une expérience merveilleuse, ça change une vie. J’aime tellement mes enfants, ils sont tout mon monde. Mais comme beaucoup de femmes, j’ai dû lutter contre la dépression post-patrum. Pour m’en sortir j’ai reçu de l’aide, chaque jour, et ça a été long et difficile pour en sortir. Alors, à toutes les mamans qui traversent ce que j’ai traversé, sachez que vous n’êtes pas seule. Si vous en avez besoin prenez un moment et allez sur Callmecongress.com vous trouverez de l’aide.#NotAPreExistingCondition » Sarah Michelle Gellar s’est donc bien sortie de sa dépression post-maternité, et tente maintenant d’aider les mamans qui souffrent de cette condition.

