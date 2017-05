Charlie Hunnam et Marilyn Manson se sont rencontrés sur le tournage de la série américaine "Sons of Anarchy" en 2014. Et depuis ils sont restés en contact, et ont même fini par devenir amis. Ils se voient souvent, et ont même des petits rituels : ils se retrouvent souvent chez l’un ou chez l’autre pour cuisiner. Charlie a révélé: "Nous nous sommes rencontrés sur le plateau de tournage de ‘Sons of Anarchy ‘ Manson a joué dans cinq ou six épisodes. Et depuis nous sommes devenus un duo improbable, et malgré toutes nos différences nous nous aimons beaucoup. "

De son côté Manson, dont le vrai nom est Brian Warner, considère Charlie comme un "frère".

Il a dit à "Entertainment Tonight": "Nous sommes comme des frères. Des frères complètement opposés, mais des frères. » Même si Marilyn n’a pas énormément d’ami, il sait qu’il pourra toujours compter sur son ami Charlie.