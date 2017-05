Kanye West a supprimé ses comptes sur les réseaux sociaux parce qu’à ses yeux, ceux-ci n’étaient pas sain pour lui. Le rappeur de 39 ans a décidé de dire adieu à ses comptes Twitter et Instagram la semaine dernière. Plusieurs sources proches de l’acteur ont révélé que la star du rap a tout simplement réalisé que les différentes plateformes n’aidaient en rien sa carrière et qu’au contraire celles-ci lui nuisaient et le faisaient passer pour quelqu’un d’instable.

Un ami de Kanye a rapporté au magazine Us Weekly : « Il n’utilisait pas les réseaux sociaux plus que ça et ça ne l’aidait pas à être plus créatif. Ce n’était pas quelque chose de sain pour lui, il pense à autre chose désormais. Il essaye de rester concentrer sur les choses qui comptent. »

La décision de Kanye de supprimer ses comptes sur les réseaux sociaux intervient alors que le rappeur se trouve dans l’état du Wyoming, aux Etats-Unis, pour une retraite à la montagne. Il travaille sur une potentielle suite qu’il pourrait donner à son album « Life of Pablo ».