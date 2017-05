Kurt Russell a dit « approuver » la nouvelle relation de sa belle-fille Kate Hudson. La belle blonde de 38 ans vit actuellement une idylle avec le musicien Danny Fujikawa et celui-ci semble vraiment plaire à Kurt, le partenaire de longue de la mère de Kate, Goldie Hwan.

Kurt a parlé du couple lors d’une interview accordée au site ET Online. L’acteur de 66 ans a déclaré : « C’est vraiment un type sympa ce Danny. Oui, je l’aime vraiment bien. J’approuve [leur relation]. C’est vraiment un type génial. » Et ce n’est pas le premier compagnon de Kate, que Kurt apprécie visiblement puisqu’il a ajouté : « Kate ramène tout le temps des mecs bien ».

Espérons que la relation de Kate et Danny dure et qu’elle puisse être aussi belle que celle de Goldie et Kurt, car pour rappel, les deux acteurs sont ensemble depuis maintenant 34 ans.