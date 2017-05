Kylie Jenner s’est récemment rendue au Pérou où la vedette de « L’Incroyable Famille Kardashian » a souffert du mal des montagnes et a dû être prise en charge par des médecins. Mais plus de peur que de mal pour Kylie, la dernière du clan Kardashian Jenner a eu la nausée et avait du mal à respirer. Une fois que les médecins lui ont fourni davantage d’oxygène la belle brune qui était accompagnée de sa mère Kris Jenner s’est rétablie. Un membre de son entourage a documenté la mésaventure de la star de téléréalité sur la plateforme Snapchat. Dans une courte vidéo diffusée sur le réseau social, on peut entendre un docteur dire à Kylie : « A cette altitude, 11.000 pieds au-dessus de la mer, c’est normal d’avoir la nausée et d’avoir mal à la tête, c’est comme si tu avais la pire de toutes les gueules de bois. »

Durant leur séjour à Lima, Kylie et Kris ont rendu visite aux enfants malades traités par l’association Smile Train dont Kylie est l’ambassadrice.