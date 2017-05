Nick Jonas aime être en forme c’est la raison pour laquelle il fait beaucoup de sport en ce moment. Et le chanteur de 24 ans se retrouve en constante compétition avec son frère, Joe et ce dans presque tous les domaines. Mais pour l’ancien membre du groupe de Jonas Brothers cette concurrence n’est pas malsaine, au contraire, elle les pousse à se dépasser. Nick s’est expliqué : « Il y a forcément une rivalité. Mais il y a aussi tout ce que cela nous apporte, on s’entraide, et on progresse. En ce moment Joe et moi sommes à fond dans le sport, et la musculation.»

L’interprète de «Jealous» trouve que son frère de 27 ans est un excellent adversaire puisqu’ils ont des objectifs et régimes différents. Nick a ajouté au magazine People: "Il y a des domaines où Joe excelle et d’autres où je suis meilleur. Par exemple, je déteste la cardio alors que Joe adore courir. Heureusement notre gymnase se compose de plusieurs parties, avec une salle pour les sports de combat, une pour les machines et une pour les exercices au sol. Alors on s’entraîne aussi ensemble à la lutte ou à la boxe. Et c’est génial, j’adore être en compétition avec mon frère."

Nick Jonas et Joe semble avoir réussi à trouver un équilibre entre la rivalité et la fraternité.