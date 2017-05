Léa Michèle s’inspire de Céline Dion, elle est pour elle un véritable modèle.

L’année dernière, Céline Dion a perdu son mari René Angelil qui est décédé d’un cancer. Et malgré le chagrin, elle s’est toujours entretenue avec les médias avec « dignité et respect ». L’interprète de "My Heart Will Go On" est une femme forte qui inspire le respect. En parlant au magazine People à propos de son dernier Album intitulé "Places" Lea a déclaré: "Lorsque j’ai composé ma musique je me suis inspiré de Barbra Streisand et Céline Dion. Ces femmes m’ont largement influencée pour dernier album, ce sont de vrais sources d’inspiration. Lorsque je regarde une femme comme Céline, une femme qui a perdu l’amour de sa vie et qui reste debout. Cela m’évoque le respect, la dignité et le courage. Et sa voix… Je l’adore. C’est un modèle pour moi, et j’essaye de surmonter les épreuves comme elle le fait. » Pour l’actrice et compositrice de 30 ans, la musique est une thérapie qui l’aide à surmonter la perte de son ancien petit-ami Corey Monteith décédé en 2013. En effet, lorsque Léa écoute la chanson «Hey You» de son nouvel album elle se sent mieux.

Elle s’est expliqué : "C’est exactement ce que je ressens dans ma vie en ce moment. Je voulais que le monde l’entende … Ca me fait du bien ».