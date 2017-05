Victoria Beckham soutient son époux quoiqu’il fasse et quand ce dernier fait une apparition dans un film, la créatrice de mode est d’autant plus fan. Hier, 11 mai, avait lieu la première londonienne du dernier film de Guy Ritchie : « Le Roi Arthur: La Légende d’Excalibur ». Et l’ancienne star des Spice Girls s’est emparée de son compte Twitter pour dire à quel point elle était fière du jeu de son mari dans le long-métrage. Elle a écrit: « Tellement fière de @davidbeckham ».

David, 42 ans, s’est rendu à la première du film accompagné de son fils de 18 ans Brooklyn. Sur le tapis rouge de l’évènement, il s’est confié à propos de sa relation avec Guy Ritchie il a dit: « C’était bien de travailler avec Guy, c’est un bon ami a moi. Il s’est occupé de moi de plusieurs façons. Je lui fais entièrement confiance. » Et à propos de son rôle dans la production, David a révélé : « Mon rôle est assez petit j’ai dû avoir une ligne ou deux. J’ai participé à d’autres films de Guy et c’est super de le voir travailler. J’adore ce sentiment de communion qui est omniprésent. »