Bien des choses ont changé dans le quotidien de Caitlyn Jenner, depuis qu’elle a changé de sexe. A 67 ans, l’ancien athlète s’est finalement trouvé mais sa transformation semble avoir eu quelques conséquences, notamment sur ses relations avec la famille Kardashian. En conflit avec Kris Jenner, Caitlyn vient de révéler qu’elle ne parlait plus avec Kim Kardashian. Elle ne l’a pas vue depuis "longtemps". Même si la star de "I am Cait" reste correcte et fait l’éloge de Kim, quand on l’interroge, il semble bien qu’il y ait de l’eau dans le gaz. La mère de North West n’a d’ailleurs pas caché son animosité envers Caitlyn. La belle brune avait précédemment déclaré: "Je ne respecte pas le personnage qu’elle est devenue aujourd’hui…" Quant à Caitlyn, elle a confié, plus apaisée: "J’adore Kimberley. Je pense que c’est une personne merveilleuse. Mais bon, pour être honnête avec vous, je ne lui ai pas parlé depuis longtemps. J’ai laissé les choses se calmer. Donc je suis restée, vous savez, j’ai gardé mes distances. Je suis là à essayer de faire la différence dans ce monde". Cait n’a donc plus le temps pour tout le "cinéma" de la famille Kardashian.