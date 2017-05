Harry Styles est de retour. En pleine promotion pour son premier album solo, le chanteur de 23 ans s’est confié sur les bienfaits que lui apporte la musique au quotidien. Il a ainsi avoué que la musique était une thérapie, qui lui permettait d’exprimer ses sentiments plus facilement. Il a déclaré: "C’est tellement plus facile de dire quelque chose à un instrument plutôt qu’à une personne." Par ailleurs, la star des One Direction a avoué s’être inspiré de sa vie personnelle et de ses artistes préférés pour ses nouveaux morceaux. S’il tient à rester discret sur sa vie privée, certains de ses fans pensent déjà que son titre "Two Ghosts" est adressé à son ex Taylor Swift. Si le musicien ne répond pas directement à la polémique, il a tout de même ajouté: "Je n’ai jamais ressenti le besoin d’expliquer [ce qu’il se passait dans] ma vie personnelle. Je comprends que les gens puissent analyser de telles choses, c’est d’ailleurs incroyable, que les gens soient tellement intéressés qu’ils essaient de comprendre ce que ça veut dire." Les fans d’Harry ont beau creusé, le chanteur n’en dira pas plus.