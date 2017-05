Les fans de Jay-Z vont être ravis. Le rappeur vient de signer un contrat à 200 millions de dollars, pour donner des concerts, en partenariat avec Live Nation, pendant 10 ans. L’époux de Beyoncé, dont la prochaine tournée est déjà attendue depuis plusieurs mois, se produira donc en partenariat avec Live Nation, jusqu’à ses 57 ans. Jay-Z devrait annoncer une nouvelle tournée, dans les mois à venir, et son nouveau contrat promet également des concerts à l’international. Le papa de Blue Ivy semble prêt à repartir en voyage dans le monde entier pour rencontrer son public. Dans une déclaration officielle, Jay-Z a déclaré : « En plus de 9 ans, nous avons voyagé dans le monde, tout en produisant des concerts historiques et uniques. [Le président de Live Nation] Michael Rapino est un visionnaire, et ce renouvellement de contrat est un témoignage pour notre relation qui dure, et pour les personnes talentueuses [qui travaillent] à Live Nation. Pour les 10 prochaines années, nous continuerons à redéfinir le paysage de l’événementiel. » On espère vite revoir Jay-Z, et pourquoi pas avec Queen B, sur scène !