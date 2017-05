Kerry Washington n’est pas de celles qui ont honte d’allaiter en public. Pour Kerry -qui est maman de deux enfants, Isabelle, trois ans, et Caleb, sept mois, tous deux nés de son mariage avec le sportif Nnamdi Asomugha- son rôle de mère prime sur son rôle d’actrice et d’ambassadrice de diverses organisations. L’actrice de « Scandal » a même révélé qu’il lui est arrivé de devoir utiliser son tire-lait en pleine video conférence. Elle a raconté : « Je peux être couverte de bave pendant que je tire mon lait en pleine vidéo-conférence et pour moi il n’y a aucun problème parce que c’est ma vision de ce qui est parfait. Cela n’est peut-être pas vrai pour d’autres, mais pour moi ça l’est. » Concilier sa vie de famille et sa vie professionnel constitue souvent un défi pour les femmes en général, et Kerry a admis avoir la chance d’avoir Shonda Rhimes, la productrice de « Scandal », en tant que modèle dans ce domaine. Elle a déclaré : « Shonda a je ne sais combien de séries sur le feu en ce moment, plus trois enfants et elle y arrive… Elle est vraiment un modèle pour moi. »