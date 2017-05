Lana Del Rey n’en doute pas une seconde. Elle est la meilleure petite-amie du monde. Belle, attachante, mais aussi « compréhensive » et « aimante », l’interprète de « Summertime Sadness » est toujours sincère avec ses partenaires, et son compagnon devrait s’estimer chanceux d’avoir une chérie aussi parfaite. La chanteuse de 31 ans est actuellement en couple avec le rappeur G-Eazy. Si elle ne se confie pas beaucoup sur sa vie privée, la belle rousse avoue tout de même être une éternelle romantique, et ne s’impliquer dans une relation que si elle a des papillons dans le ventre. Lana a révélé au magazine britannique Elle : « En fait, je suis la meilleure petite-amie [qu’on puisse avoir] parce que je commence une relation que si je suis vraiment excitée par celle-ci. Je suis inconditionnellement compréhensive, très aimante, et j’aime être avec cette personne presque tout le temps. » Si elle a longtemps chanté ses déceptions amoureuses, aujourd’hui, Lana Del Rey est heureuse en amour. Elle a mis le passé derrière elle, et a déclaré : « Toutes les choses difficiles que j’ai dû traverser n’existent plus pour moi. Toutes mes relations amoureuses n’ont pas été mauvaises, mais certaines ont été difficiles, et je ne voulais pas de cette difficulté, mais je suis heureuse de ne plus vivre ça aujourd’hui ».