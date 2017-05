Lucy Hale et Anthony Kalabretta auraient rompu. Le site américain Enternainment Tonight a supposé que l’actrice du feuilleton « Pretty Little Liars » et son compagnon s’étaient séparés après que les deux jeunes gens ont arrêté de se suivre sur les réseaux sociaux et ont supprimé toutes les photos où ils apparaissaient ensemble sur leurs comptes respectifs. En outre une source a semble-t-il confirmé l’information au site américain en employant le passé pour évoquer la relation de Lucy et Anthony. Elle a déclaré : « Elle est devenue un véritable ermite à force de le fréquenter. Ils ne faisaient que traîner chez eux. Mais elle l’a beaucoup aimé. »