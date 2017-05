Johnny Depp regretterait-il ses choix de carrière ? L’acteur de 53 ans a fait une déclaration pour le moins surprenante. Il jure qu’il déconseillerait vivement à l’adolescent qu’il était de se lancer dans le cinéma.

Depp s’est fait un nom en jouant dans de grosses productions hollywoodiennes devenues cultes comme « Edward Aux Mains D’argent », « Charlie Et La Chocolaterie » ou encore en se mettant dans la peau du capitaine Jack Sparrow dans les films de la saga « Pirates Des Caraïbes ». Pourtant il affirme que malgré le succès qu’il a connu et dont il jouit encore, il emprunterait un chemin totalement différent si l’occasion lui était donnée de revenir en arrière. Le site Entertainment Tonight a demandé à l’acteur quel conseil pourrait-il donné au jeune Johnny et celui-ci a répondu : « Je lui dirais de sortir de cette industrie immédiatement. Sincèrement je l’aurais fait, je lui aurais dit prépare-toi ça va devenir bizarre. »