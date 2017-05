Elle a beau être un mannequin connu et reconnu, Ashley Graham est toujours nerveuse à l’idée de poser nue pour un photoshoot. La belle peut tout de même compter sur son mari, Justin Ervin, qui reste fier de son travail quoiqu’il arrive. Le top model de 29 ans a été sélectionné pour une compétition pour le magazine V, où elle sera photographiée par Mario Sorrenti. Même si Ashley est heureuse de participer à l’aventure, elle a toujours une crainte : devoir poser nue. En parlant de ses expériences à PEOPLE, l’icône de la mode a déclaré : "C’est vraiment gênant et oppressant. Parce que vous êtes vraiment nu, et quelqu’un vous observe à travers son objectif puis immortalise votre nudité. Mais même si l’idée de poser nue me stresse je sais que les clichés seront incroyables, Mario Sorrenti fait toujours du bon travail ". Pour le mannequin, née au Nebraska, la photo est un art. Par ailleurs, elle espère que les gens percevront dans sa nudité un côté naturel. Elle a expliqué: "J’espère vraiment que tout le monde comprendra que c’est de l’art. Et qu’ils verront dans ma nudité de la beauté et non de la vulgarité. Parce que c’est de l’art, oui c’est de l’art et c’est beau".