A 79 ans, Ridley Scott se sent frustré car il n’est pas aussi productif que les acteurs. Il aimerait pouvoir réaliser autant de films qu’un acteur. Il aimerait ainsi augmenter sa productivité et réaliser quatre films en un an. Il a déclaré au magazine The Observer: "Cela me rend fou qu’un acteur puisse faire quatre films par an et que je n’y parvienne pas. Moi je ne peux pas. Réaliser des films cela demande beaucoup plus de temps. » Pour les réalisateur, la mise en scène, le cadrage, le tournage, la production, et tout ce qui s’apparente à son métier prennent bien plus de temps que de jouer un rôle. Mais, le producteur aimerait travailler plus efficacement tout en gérant son budget. Il a continué: "Un film comme ‘Alien: Covenant’ prend normalement 100 jours, mais nous l’avons fait en 74 jours. Et nous l’avons produit pour 111 millions de dollars, contre les 180 millions de dollars prévus initialement. Nous avons fait d’énormes économies". Ridley Scott est en train de révolutionner l’industrie du cinéma, en produisant des films plus vite, et moins chers.