Robert Douglas Thomas Pattinson est né le 13 mai 1986 à Londres. Dès son plus jeune âge, il aime la musique et joue à la fois de la guitare et du piano. C’est beaucoup plus tard qu’iil se découvre une passion pour le cinéma. Il commence les représentations à l’âge de 15 ans et joue dans des pièces d’amateurs avec la Barnes Theatre Company. Il décroche son premier rôle à l’écran en 2004, la même année, il incarne Cedric Diggory dans "Harry Potter et La Coupe de Feu". Certaines agences le repèrent, et ils lui attribuent le rôle d’Edward Cullen dans le très célèbre film "Twilight". L’acteur goûte au succès, le film a un succès mondial et cela lui ouvre les portes de l’industrie du cinéma. Parallèlement à la saga twilight, Robert jouera dans plusieurs films dont "Remember me" en 2010 et "De l’eau pour les éléphants" en 2011. En 2014, il reçoit un prix aux Australian Academy Awards (AACTA) et Canadian Screen Awards. En 2016 il apparaît dans "La Cité Perdue de Z" et reçoit encore un prix au New York festival. Le jeune acteur a déjà une belle carrière dans l’industrie du cinéma. Mais il réussit aussi à s’imposer dans le monde de la mode. Égérie Dior, le beau gosse a tout pour lui, et à 31 ans il ne pouvait pas rêver mieux.