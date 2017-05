Emily Blunt va reprendre son rôle dans le prochain "Edge of Tomorrow". Le directeur du film, Doug Liman, a annoncé que l’actrice de 34 ans incarnerait à nouveau la guerrière Rita Vrataski. Emily jouera aux côtés de Tom Cruise dans la suite du blockbuster. Le cinéaste de 51 ans a également révélé le nom du film qui sera "Live Die Repeat and Repeat". Même si les acteurs principaux ont hâte que le film soit tourné et qu’il sorte, Doug ne sait pas encore quand le film sortira. En effet, Liman travaille également sur le film "American Made", et son emploi du temps est surchargé. L’idée de faire une suite a été lancée par Tom Cruise, qui en 2015 a dit à McQuarrie et Doug : "J’ai une idée, on doit faire une suite. Ça serait génial, et ça marcherait ! Le premier volume a eu un succès incroyable ! Seulement, nous devons obtenir Emily, je ne veux pas jouer sans elle." Voilà comment tout a commencé pour "Live Die Repeat and Repeat", les fans n’ont maintenant plus qu’à attendre.