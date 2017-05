Lily Allen pense être "honnête et vraie" dans ses musiques, et cela la comble de bonheur. L’interprète de "Smile" est fière de pouvoir percer dans l’industrie de la musique tout en restant elle-même. Et grâce à cette honnêteté, la chanteuse rencontre un grand succès.

En parlant à la BBC, elle a déclaré : "Il y a plus de filles qui s’impliquent dans l’écriture et la forme de leurs morceaux. Au final leurs musiques sont biens. Mais la vérité, c’est que la sensibilité et l’honnêteté se ressentent plus dans une chanson. Et c’est ce que j’aime offrir à mes fans : de l’émotion. Alors j’ai essayé de me perfectionner, pour que mes paroles soient toujours plus touchantes." Lily Allen ne cherche pas seulement à se perfectionner, elle aide également les autres à s’intégrer dans l’industrie de la musique en participant à une émission de conseils. Elle a ajouté : "Si je dois vous donner un conseil, apprenez à vous connaître. Le public ressent notre personnalité dans les musiques, on doit transmettre des émotions. C’est ce qu’ils veulent trouver dans nos chansons. ".