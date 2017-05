Sofia Coppola est née le 14 mai 1971 à New York City, aux Etats-Unis. Elle est la fille du célèbre réalisateur Francis Ford Coppola, qui a réalisé "Le Parrain". En grandissant elle suit les traces de son père et se lance dans l’industrie du cinéma. Sofia essaye tout : scénariste, puis actrice, productrice ou réalisatrice, la belle s’épanouie dans tous les rôles. Dans les années 90, elle écrit et dirige le film "Virgin Suicides", qui sort en 1999. Elle est ensuite récompensée d’un Oscar pour son travail pour "Lost in Translation". Et en 2010, elle devient la première femme américaine à remporter le Golden Lion, premier prix au Festival de Venise. L’année suivante elle se marie à Thomas Mars, le 27 août 2011. Depuis la célèbre productrice est devenue maman de deux enfants. Mais son rôle de mère ne l’éloigne pas de sa carrière. La belle sait tout gérer. Maman épanouie, et travailleuse acharnée, elle travaille déjà sur un autre projet. Joyeux anniversaire Sofia !