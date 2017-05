David Beckham a prévu une belle surprise pour son 20ème anniversaire avec Victoria Beckham. L’ancien footballeur voudrait lui offrir une île privée, à 8 millions d’euros. Et bien sûr, la star de 42 ans a choisi une île des plus paradisiaques, aux Bahamas : Bird Cay, South Berry Islands of Nassau. La styliste sera sûrement ravie de ce cadeau. Elle avait récemment expliqué qu’elle aimerait pouvoir passer des vacances avec ses enfants, sans avoir une horde de paparazzis en train de la prendre en photo. Une source a révélé : « Les Beckhams, et particulièrement Posh rêve de normalité pour passer des moments en famille. Les photos de Victoria en bikini se font très rares parce qu’elle fait maintenant très attention à son corps. Donc David voulait lui offrir ce cadeau pour marquer deux décennies de relation, un endroit où elle peut vraiment se relaxer. » David n’a pas encore finalisé son achat, il aurait des vues sur d’autres îles aussi. Mais une chose est sûre: il va faire une heureuse !