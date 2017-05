Javier Bardem s’est fait une joie de travailler avec Johnny Depp sur le nouveau film : «Pirates des Caraïbes: les hommes morts ne racontent pas de contes». L’acteur de 48 ans admire les performances du capitaine Jack Sparrow. Javier a expliqué : « Il joue tellement bien son personnage, il le connaît si bien que parfois je me retrouve à être spectateur. Lorsqu’on tournait j’adorais le regarder, et voir comment il devenait Sparrow. Il s’est complètement imprégné de son personnage, c’est incroyable.»

La femme de Javier, Penelope Cruz, avait déjà travaillé aux côtés de la star d’Hollywood dans le quatrième volet de «Pirates des Caraïbes», et a donné à son mari quelques conseils pour travailler avec Johnny. Avant de se marier avec la belle espagnole, Javier a avoué qu’il s’était longtemps demandé si elle était faite pour lui. La belle brune l’avait un peu effrayé sur le tournage de « Vicky Cristina Barcelona », en 2008. L’acteur a alors réalisé que Penelope avait le sang chaud, et pouvait très vite s’emporter. Mais finalement, la passion l’a emporté et il est plus heureux que jamais avec Penelope.