John Legend n’a pas envie que sa fille de 12 mois se retrouve devant les écrans. Sa petite Luna, née de sa relation avec Chrissy Teigen, n’a jamais regardé la télévision. L’interprète de "All of Me" et son épouse, font tout pour que leur fille ne passer pas trop de temps devant les écrans même si elle commence à jouer avec leurs téléphones. John a confié : "Je ne veux pas qu’elle regarde la télé, elle est trop jeune. En fait, je pense que les écrans sont nocifs pour les enfants. Alors nous essayons de l’occuper autrement, avec des livres, par exemple. Mais lorsqu’elle nous voit sur nos téléphones, elle est jalouse et elle a aussi envie de les utiliser. Elle essaye de les attraper tout le temps, elle pense que c’est un jeu. " Depuis que sa fille est née, le musicien de 38 ans essaye de faire attention à son comportement et à ses paroles. Il est conscient que son comportement va influencer le caractère de sa fille. Il a ajouté : "Je pense au monde dans lequel je veux que ma fille grandisse. Un monde juste, où les gens se respectent et sont égaux. Alors j’essaye d’être un modèle pour elle et de me comporter comme j’aimerais qu’elle se comporte. Grâce à ma notoriété je peux défendre certaines personnes et me battre alors dès que je le peux, je viens en aide aux gens". John Legend fait déjà très attention à l’éducation de sa fille, et il ne fait aucun doute qu’il sera un modèle pour elle.