Kevin Hart va être papa. L’acteur de 37 ans attend son premier enfant, avec sa femme, Eniko Parrish, et on connaît déjà le sexe. La star de « Central Intelligence » a publié plusieurs clichés à l’occasion de la fête des mères aux États-Unis, pour annoncer la nouvelle. Kevin et Eniko attendent un garçon. Kevin a posté trois photos, dont une de l’échographie de sa femme. Il a ensuite commenté : « Nous célébrons la fête des mères avec ma jolie femme. Nous rions actuellement du fait que l’année prochaine, nous célébrerons sa première vraie fête des mères. #Harts #Béni ». Une des photos montre aussi Eniko et son baby-bump, encore assez petit. Le couple s’est marié en août 2016, et Kevin avait précédemment avoué que s’ils avaient un enfant, il se ferait discret. En octobre dernier, il avait déclaré : « Elle n’est pas enceinte. Nous n’attendons rien. Quand ce sera le cas, nous le saurons et vous entendrez sûrement parler de moi plusieurs mois après. Vous pourrez probablement le deviner parce que cela se verra, mais quand cela arrivera, je ne veux pas que ce soit public. » Il semble finalement avoir été emporté par l’excitation et n’a pas pu s’empêcher de partager la bonne nouvelle lui-même.