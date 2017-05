Demi Lovato va créer sa propre collection capsule, en collaboration avec la marque sportswear, Fabletics. La belle brune a toujours « aimé» la marque Fabletics, et notamment depuis qu’elle a été victime de crises de boulimie. L’interprète de «Cool For The Summer» a longtemps lutté contre sa boulimie et a finalement trouvé refuge dans le sport. A cette époque, les vêtements de sport Fabletics lui donnaient confiance en elle, et l’ont accompagné dans sa bataille. L’actrice de «Camp Rock» s’est expliquée: « Lorsque je luttais contre la boulimie, la seule chose qui me faisait du bien c’était de faire du sport, et les tenues de Kate [Hudson] m’accompagnaient à chaque fois. » Le partenariat de Demi Lovato avec Fabletics a vu le jour dans une salle de sport, où elle a rencontré la co-fondatrice Kate Hudson, par hasard. Elles se sont de suite entendues et leur collaboration est très vite apparue comme une évidence. La chanteuse de 24 ans s’est donc associée à la marque de vêtements de sport. En parlant de son projet, Demi a déclaré: «J’ai rencontré Kate par hasard dans une salle de sport. On ne s’est vues qu’une seule fois, je lui ai dit que j’aimais ce qu’elle faisait et ça a de suite collé. Et voilà où nous en sommes maintenant. Nous travaillons ensemble.» Demi est très fière de pouvoir lancer sa propre ligne de vêtements et surtout de participer au bien-être de milliers de femmes. En parlant de sa nouvelle collection, elle a déclaré : « A mes yeux il est important de se sentir à l’aise lorsqu’on fait du sport. Et je suis vraiment fière de travailler avec cette marque, c’est très important pour moi. Le sport m’a aidée à sortir de la boulimie, alors aujourd’hui je veux aider le plus de femmes possible à prendre soin d’elles, et à se sentir mieux. »