Bear, c’est un prénom bien original que Liam Payne et Cheryl ont donné à leur fils. Le chanteur vient de révéler que c’était sa petite-amie qui avait choisi ce nom parce qu’elle voulait quelque chose qui sortait de l’ordinaire. Le petit Bear est né, il y a presque deux mois, et les tourtereaux ont eu du mal à se décider sur un nom les premiers jours. Si Liam a finalement laissé Cheryl choisir c’est parce qu’il estimait qu’elle était en droit de le faire, après avoir « fait tout le travail », en accouchant de leur petite merveille. Liam a déclaré : « Je suis plus dans les noms traditionnels, la madame… elle est plus dans les trucs uniques, les noms originaux dont les gens se rappelleront. C’était son choix. Je n’allais pas me battre, c’est elle qui a fait tout le travail, non ? » Les deux parents sont aujourd’hui aux anges avec leur petit bout.