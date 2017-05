Scott Disick est passé en mode confessions, lors du dernier épisode de « L’Incroyable Famille Kardashian ». Après avoir trompé Kourtney Kardashian à de nombreuses reprises, et avoir été pris en flagrant délit avec une autre femme lors d’un voyage familial au Costa Rica, par Kim Kardashian, le papa de Mason, Penelope et Reign s’est finalement confié à Kris Jenner, Khloe et Kim Kardashian. Il a alors déclaré : « Je suis accro au sexe. Je suis cinglé, horrible, accro au sexe. » Si Scott a réalisé qu’il avait un problème, Kourtney ne semble pas prête à le pardonner à nouveau. Elle a trouvé son comportement « irrespectueux » et « inapproprié ». Dans l’épisode de « L’Incroyable Famille Kardashian », diffusé hier soir aux Etats-Unis, la belle brune s’explique avec son ex et lui dit : « En vacances en famille, tu ne penses pas que c’est irrespectueux et inapproprié ? Pour moi, pour tes enfants, et pour ma famille ? Il y a juste un certain niveau de respect à avoir, qu’apparemment tu n’as pas. » Alors que Scott tentait de se justifier, la maman de 38 ans l’a rapidement remis à sa place, en lui expliquant que c’était de sa faute si leur relation n’avait pas marché. Elle a rajouté : « Tu as eu ta chance. Je pensais qu’on passerait notre vie ensemble, et j’ai fait tout ce que j’ai pu ». Scott a définitivement dépassé les bornes, et Kourtney a maintenant décidé de passer du bon temps avec le mannequin Younes Bendjima, qu’elle fréquente discrètement depuis plusieurs mois.