Pour Anne Hathaway, la vie de star n’était plus suffisante. Même si elle est toujours reconnaissante pour ses rôles dans "Princesse Malgré Elle",ou encore "Le Diable s’habille en Prada", elle ne trouvait plus son bonheur au cinéma. Et pendant sa grossesse son métier devenait de plus en plus pénible. En effet, pendant le tournage de son dernier film, «Colossal» elle se sentait fatiguée et ne pouvait pas jouer aussi bien son rôle. La belle en était bien malheureuse.

Mais heureusement la maternité lui a changé la vie. Depuis que la star a eu son fils Jonathan, avec son mari Adam Shulman, elle se sent mieux. Elle organise toute sa vie autour de son enfant. La star s’est expliquée: "Je suis heureuse lorsque les choses sont simples. Et depuis que j’ai un enfant, ma vie est bien plus simple. Ma journée commence avec une liste de choses à faire et des contrôles: ‘Est-ce qu’il respire? Est-il en bonne santé ? ‘ Si j’obtiens un oui à toutes mes questions, alors je sais que ce sera une belle journée."

La maternité a changé la vie d’Anne. Elle a rajouté: "Je ne me sentais plus heureuse, j’étais blasée. C’était trop dur, les journées étaient longues et je m’ennuyais. Etre mère, c’est un renouveau, aujourd’hui je suis heureuse."